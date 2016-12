Borgerne i Ballerup Kommune og i særdeleshed borgerne i Skovlunde har fået en tidlig julegave. Tirsdag faldt de sidste detaljer i en købsaftale på plads. Aftalen betyder, at Skovlunde Centret er blevet solgt, og centret dermed har fået ny ejer.

Vi glæder os meget til at give Skovlunde og centerområdet et markant løft. Vi vil skabe bedre rammer for handelslivet og skabe en mere attraktiv bymidte, hvor der også vil komme flere boliger, siger Bjørn Skouenby, der er direktør i DOWO Management, der kommer til at være udvikler på det nye center. DOWO Management ejer køberselskabet sammen med Ivan Bjerg-Larsen.

Ballerup Kommune har været med på sidelinjen i handlen for at sikre tryghed og bistå med eventuelle svar til grunden, hvor centret i dag ligger.

Vi er meget glade for den imødekommenhed, som vi har mødt hos Ballerup Kommune. Vi ser frem til et godt samarbejde for at få ført planerne ud i livet, siger Bjørn Skouenby.

I kraft af handlen har Ballerup Kommune og DOWO Management nu indledt et tæt samarbejde for at udarbejde de nødvendige planer og tilladelser, så byggeriet kan påbegyndes så hurtigt som muligt. Ballerup Kommune vurderer, at der kan tages hul på etableringen af et nyt center og opførelsen af nye boliger allerede i oktober måned 2017.

»Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at centret nu endelig er blevet solgt. Den tidligere ejer har ikke formået at udvikle eller holde centeret ved lige. Nu er centret endelig blevet solgt, og udviklingen kan komme i gang til stor gavn for Skovlunde og for kommunen generelt. Nu kan vi skrive et nyt kapitel og give bymidten et ordentligt og tiltrængt løft,« siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Udviklingen af en ny bymidte vil medføre, at det nuværende center efter planen rives ned, og der i stedet bliver opført nye bygninger til både dagligvarebutikker, mindre butikker og ikke mindst nye boliger. Udviklingen vil ske i forlængelse af ombygningen og indsnævringen af Ballerup Boulevard, som forventes at være færdig i slutningen af 2017.