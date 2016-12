Udenlandske firmaer vil til Ballerup

Det kan godt være, at de seneste års opgørelser over erhvervsklimaet generelt ikke har givet anledning til de store grin hos Ballerup Kommune. Det er gået støt ned ad bakke for erhvervsklimaet i Ballerup, hvis man kigger på de sidste par års opgørelser fra blandt andet Dansk Industri.

Men nu er der grund til at glæde sig i erhvervsafdelingen i Ballerup Kommune. For en ganske grundig og spritny undersøgelse foretaget af Kraks Fond viser, at udenlandsk ejede virksomheder i stort tal placerer sig i Ballerup. Faktisk ligger Ballerup nummer et på en landsdækkende opgørelse over de kommuner, hvor der er flest udenlandske arbejdssteder og dermed et mål for udenlandske investeringer. Noget, som Danmark i den grad har brug for.

Vestegnen styrer

Undersøgelsen viser, at det især er den københavnske vestegn og Nordsjælland, der trækker udenlandske virksomheder til, mens det ikke nødvendigvis er de store byer, som trækker flest til.

De såkaldte internationale industriklynger, som Ballerup-området er en del af og globale kommuner er de mest populære for udenlandske virksomheder at placere sig i.

Undersøgelsen viser også, at kommuner med global forbundethed har flere udenlandske virksomheder og at Københavns vestegn især har overvægt af virksomheder indenfor engroshandel og fremstilling samt service i lidt mindre grad.

De konkrete tal taler deres tydelige sprog.

Andelen af udenlandske arbejdssteder i Ballerup er 25,26 procent af det totale antal arbejdspladser i kommunen, hvilket er den højeste andel i Danmark. Nummer to på listen indtages af Glostrup, mens Brøndby ligger nummer tre. På de følgende pladser kommer Tårnby, Høje-Taastrup, Herlev, Albertslund, Gladsaxe og Hvidovre mens Allerød indtager 10. pladsen.

Dermed er det tydeligt, at Københavns vestegn ligger højt placeret, når det kommer til at tiltrække udenlandske virksomheder og at Ballerup altså er allerbedst.