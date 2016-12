Operation Julelys i gang

Juletid er også lig med mange indbrud. Traditionen tro stiger antallet af indbrud med cirka 50 procent i december. Og den udvikling forsøger politiet at dæmme op for ved at minde borgerne om, hvordan de bedst sikrer deres hjem i juledagene.

»Det er summen af signaler, det handler om,« forklarer kriminalassistent Bent Nikolajsen fra Vestegnens Politi, der i tirsdags besøgte Centertorvet i Ballerup Centret sammen med lokalbetjent Dick Henriksen og Henning Broman fra Offerrådgivingen.

Her fortalte de om brugen af tænd-og-slukure, solide låse og nabohjælp. Ifølge politiet kan nabohjælp hvert fjerde indbrud.

»Det handler meget om følelser, og folk blive utrygge, når de har haft indbrud. Det er ikke så meget det, der bliver stjålet, da de fleste er forsikrede. Men utrygheden ved at fremmede har været inde i ens hjem, der fylder. Vi forsøger derfor at hjælpe folk med at genskabe trygheden,« forklarer Bent Nikolajsen, der i løbet af besøgte talte med flere borgere, der var mærket af at have haft ubudne gæster.

En kvinde fra Måløv fortalte, hvordan alle på vejen, undtagen hende, havde haft indbrud, en anden fortalte, om hvor svært det var at forsikre børnene om, at de er trygge, selv om de har stået ansigt til ansigt med en indbrudstyv.

Men uanset oplevelserne er rådene de samme.

Tryghed ved hjælp af lys

»Man kan opnå tryghed ved simple metoder. Sørg for at snakke med naboerne om at holde øje med hinandens huse. Sørg for at huset er forsynet med solide låse, også havedørene. Og så skal der lys til. Anskaf et tænd-og-sluk-ur. Indbrudstyvene opererer mest i dagtimerne, og gerne i skumringstiden, og de vil gerne kunne arbejde uforstyrret, så lys der bliver tændt, en nabo der kommer forbi med sin hund, det bryder de sig ikke om,« siger Bent Nikolajsen og anslår at op til 90 procent af indbrudene begås af ’lejlighedstyve’, gerningsmænd på gennemrejse i et villakvarter, hvor de får øje på et mørkelagt og tilgængeligt hus.

»Og i december hvor det bliver tidligt mørkt, og folk har været ude og købe julegaver, så er der noget at komme efter,« siger Bent Nikolajsen.

De fleste indbrud sker i villaerne.