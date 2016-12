Så har Skovlundes nye børnehus fået et navn

Ballerup Kommune udskrev i efteråret en navnekonkurrence for at få borgernes hjælp til et godt navn til det nye børnehus, der er på vej i Skovlunde. Borgerne bød ind med 65 forskellige navne, og nu har forældrebestyrelsen i Distrikt Skovlunde udvalgt en vinder.

Vinderen er Jette Meyer Borggård, der indsendte forslaget ’Børnehuset Himmel og Hav’.

»Jeg foreslog Himmel og Hav, fordi det symboliserer, at huset bliver i to etager. Derudover kan navnet inspirere til nogle gode stuenavne,« siger Jette Meyer Borggård.

Jette Meyer Borggård var en tur forbi rådhuset og blev ønsket tillykke af distriktsleder for Distrikt Skovlunde Merete Odni Klepp, og Peter Als (S), der er formand for Børne- og Skoleudvalget.

Moderne hus på vej

Byggeriet af børnehuset er i fuld gang på Lundebjerggårdsvej, hvor entreprenøren lige nu støber de mange fundamenter. Næste milepæl bliver til januar, hvor byggeriets betonelementer kommer på plads. Derefter bliver det nemmere at få et billede af husets form og størrelse.

Børnehuset bliver topmoderne og får en indretning, der indbyder til aktiv leg. Kernen i huset bliver et fælles torv, der er indrettet som et bytorv med kørebane, fodgængerfelt, bytårn og skyline. De mange nye kvadratmeter byder også på et værksted, et pædagogisk køkken og et kulturhus.

Byggeriet opfylder samtidig Ballerup Kommunes ambitioner om et bæredygtigt og sundt børnehus med et godt indeklima for både børn og voksne.

Klar i efteråret 2017

Når huset står klart, bliver det børnene fra de nuværende børnehuse på Lundbjerggårdsvej 104 og 264, der flytter ind. Huset får plads til godt 200 børn i alderen fra 0-5 år.

Sammenlagt har Ballerup Kommune afsat over 60 millioner kroner til opførelsen af det nye børnehus.