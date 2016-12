Teknologi der bringer naboer sammen

Da Louise Langebæk og Susanne Sandsberg for 20 år siden mødte hinanden på DTU Ballerup, havde de ingen anelse om, at studiestarten samtidig skulle blive begyndelsen på et langt parløb som venner og forretningspartnere.

For fire uger lancerede de så deres app Hoods, der har potentiale til at blive et digitalt samlingspunkt i lokalsamfundet og kan bringe naboer tættere sammen.

»Vi har altid være sådan nogle, der godt kunne lide at sætte projekter i gang. Også dengang, da vi læste,« fortæller Susanne Sandsberg med henvisning til deres afsluttende projektopgave på studiet. Her udviklede de ideen til en online-service, hvor kunderne kunne få konkrete ideer til gaveindkøb og tips til, hvor de kunne købes billigst. Det var i 2000, før det blev almindeligt at handle på internettet, og ingen endnu havde fantasi til at forestille sig, at danskerne ville tage denne indkøbsform til sig. Der blev derfor smilet skævt til Louise Langebæk og Susanne Sandbergs eksamensprojekt.

Ide skrinlagt

Duoen havde dog ikke til sinds at skrinlægge ideen. Men da Susanne Sandsberg drog til USA for at bo og arbejde blev der sat et foreløbigt punktum for samarbejdet. Imens søsatte Louise Langebæk flere forretnings-ideer. Blandt andet stod hun bag www.renskjorte.dk, der var en renseri-service til virksomheder.

Ideen fik hun fra kantinen i sit daværende job på B&W Man Diesel.

»Jeg sad hver dag og spiste frokost med alle de her ingeniører, der brokkede sig over, at deres koner ikke gad stryge deres skjorter. Og så opstod ideen til, at de kunne tage deres skjorter med på arbejdet, hvor et renseri kom og hentede dem,« siger Louise Langebæk, der siden afhændede virksomheden.

Venskabet mellem studiekammeraterne blev holdt i live trods afstanden, og da Susanne Sandsberg i 2008 vendte hjem, var det på med arbejdstøjet igen.

Løb og show

Første fælles projekt blev Copenhagen Run for Water, hvor det lykkedes duoen at få tilladelse til at lave et seks kilometer langt løb gennem Dyrehaven, efterfulgt af et stort show på Bakken. Altsammen for at samle penge ind til et velgørende formål. De 220.000 kroner, de fik samlet ind, gik til Røde Kors, og rakte til etableringen af 20 vandbrønde i Malawi.

Nu er det så nabolags-app’en og de muligheder, den kan kaste af sig, der optager de to kvinder.

Forbindelse til naboerne

Ved hjælp af app’en kan man efterlyse en løbemakker, slå et arrangement op eller advare om indbrudstyve i nabolaget. Mulighederne er mange, og ifølge kvinderne bag, kan app’en være medvirkende til at ændre den måde, lokalsamfund deler viden med hinanden.

»Her kan man også lave et opslag, hvis man har fundet en cykel i hækken, mangler en barnestol eller vil fortælle naboerne, de er velkomne til at komme og plukke æbler i haven,« siger Louise Langebæk og demonstrerer på sin telefon, hvordan man ved hjælp af app’en kan finde et arrangement eller en hjælpende hånd, uanset om man bor i Ballerup eller Hjørring.

Inspirationen til Hoods har makkerparret hentet fra den amerikanske Craig’s List, som er en hjemmeside, hvor mennesker på samme vis finder sammen om projekter og udveksler tjenester og brugsgenstande.

»Efter jeg vendte hjem fra USA, alene med to børn, havde jeg brug for en, der kunne hjælpe mig med at hænge billeder og lamper op. Jeg var vant til fra USA at gå på Craig’s List, hver gang jeg manglede en madras eller noget hjælp,« fortæller Susanne Sandsberg.Parret kontaktede den amerikanske hjemmeside for at forhøres sig om muligheden for at lave en tilsvarende i Danmark. Men amerikanerne var ikke varme på ideen, hvorfor de to danske iværksættere gik i gang med at udvikle Hoods.

Starten på et langt parløb

Det koster ikke noget at hente app’en, og ideen er, at den mobile tjeneste skal udvides til også at omfatte en hjemmeside.

»Men det bliver først, når tilstrækkeligt mange mennesker bruger app’en,« siger Susanne Sandsberg. Målet er 20.000 brugere i Storkøbenhavn i løbet af de første par år. Dernæst håber makkerparret, at de forretningsdrivende kan se en fidus i app’en.

»Hvis den lokale bager kan se, at han er ved at brænde inde med et parti nøddehorn, så kan han lægge det ud på app’en og fortælle, at han sælger dem til halv pris inden lukketid, »forklarer Susanne Sandsberg.

