Jul og karate i Måløvhallen

I Shindenkan er mottoet: »Der er plads til alle, eliten som motionisten« – man møder eleverne, der hvor de er, og tager dem med på en rejse. Og ingen dage er et bedre eksempel på at man lever efter det, end netop en stævnedag. Mange vidte ikkehelt, hva der ventedeog derfor var alle spændtepå, hvad der skulle ske. Hele instruktør gruppen, 15 mand høj, stod klar med nissehuer på. Det gælder også Stormester Yamana-Itotani Sensei, som med et stort smil åbnede stævnet.

I Shindenkan træner man et 1000 år gammelt japansk samuraisystem og der er i dag i 11 skoler i Danmark. Men selv om man holder fast i de oprindelige og gennemafprøvede træningsmetoder, så står tiden ikke stille, og der udvikles hele tiden nye projekter i Shindenkan.

Det seneste i rækken er ShieldKiss projektet, som kombinerer holistisk østlig og vestlig viden om krop og sundhed. Det har blandt andet resulteret i KataFit, en træningsserie, som skånsomt styrker hele kroppen og kan bruges til at lindre, eller i visse tilfælde, ligefrem helt kurere skavanker som for eksempel dårlig ryg.

Efter lidt grin og fjol, røg instruktørernes nissehuer af, stævnet var i gang, og de næste par timerblev der trænet målrettet op imod graduering. For de mindste blev træningen krydret med historier om trolde og drillenisser, for teenagere og voksne gik man lidt mere direkte frem ved at tale om koncentration, korrekt teknik, åndedræt og meget mere. Først på eftermiddagen var man så planmæssigt nået frem til gradueringen.

Efter nedvarmning og »blackbelt funny moments« uddeles de nye grader; børn og voksne bliver nærmest et hoved højere når de velfortjent kaldes frem.

Dermed var stævnet overstået, al spændingen var udløst og rejsen er til vejs ende – for denne gang. Der blev ønsket god jul og godt nytår og folk strømmer, trætte men glade, ud af hallen.

Hvis man er interesseret i at smage på, hvad karate er, så træner Shindenkan i Barfodssalen i Måløv hallen. Alle er velkomne til prøvetræning. Næste sæson starter 2. januar 2017.