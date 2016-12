Kasperskolen udvider med baskethold

Efter planen skal baskettræningen starte i slutningen af januar og vil i de første seks til 12 måneder foregå i skoletiden på Kasperskolen for derefter at blive et fritidstilbud efter skole. (Kasperskolen er en specialskole for børn fra 0.-10. klasse med autisme og ADHD.)

Både Kasperskolen og BMS Herlev er begejstrede for det forestående samarbejde.

»Vi er fra Kasperskolens side meget glade for projektet. De elever, der går på skolen har tit svært ved at være en del af det almindelige foreningsliv. Hvis vi på denne måde kan få vores elever sluset ind i det, vil det være en meget stor gevinst for deres livskvalitet,« siger Henrik Ole Nielsen, afdelingsleder på Kasperskolen og fortsætter:

»Vi sætter meget stor pris på den store indsats BMS Herlev gør for at få projektet op at stå, og bakker op på alle de måder vi kan.«

I BMS Herlev glæder man sig også over at kunne dyrke både talentudvikling og den brede idræt.

»Ud over vores vision i BMS Herlev om at være blandt de bedste og mest ambitiøse inden for talentudvikling og samtidig rumme bredden, så dyrker vi også det sociale mellem vores forskellige hold,« sigersportschef Henrik Koll, der ser samarbejdet med Kasperskolen som led i klubbens strategi om at invitere nye grupper af børn indenfor i klubben.