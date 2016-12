Skolerne skal være kvalitet frem for kvantitet

Her vælger S i stedet for en lærer med op til 28 elever i en 34 timers skoleuge.

Hvor er det bevist at »flere og flere giver udtryk for« de længere skoledage altid er meningsfyldte? Og ikke mindst hvor er det bevist at de giver mere sammenhæng i børnenes skoledage? Ingen steder! Længere er den ikke. Lidt faktuel information er, at Det Konservative Folkeparti i Folketinget netop ikke stemte for skolereformens del om tvungne lektiecafeer og USU-timer, da vi allerede den gang forudså problemerne med de lange skoledage.

Det samme har været vores lokale fokus her i Ballerup Kommune og vi samarbejder hjertens gerne om at gøre vores folkeskoler bedre, men samarbejde går begge veje. Hvorfor kan Ballerup ikke lave kortere skoledag med 2-lærer når 1/3 af alle andre kommuner kan?

Hvorfor er længere tid med én lærer bedre end kortere tid med to lærere? Det blafrer lidt i vinden med svarene fra Jan Møller og S herpå, men for Det Konservative Folkeparti og undertegnede, så skal fokus i Ballerup Kommunens skoler altid være på kvalitet frem for kvantitet, og sådan er det!