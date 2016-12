Byg flere ungdomsboliger

Mit juleønske er derfor, at vi i Ballerup kommune fremover i forbindelse med budgetlægningen prioriterer at bygge flere ungdomsboliger så de uddannelsessøgende har et sted at bo, når de starter. En forøgelse af antallet af ungdomsboliger vil på sigt betyde, at flere unge Ballerupborgere bliver boende i kommunen efter endt uddannelse. Et konkret forslag til placering af nye ungdomsboliger kunne være i nærheden af Måløv station eller en anden station, hvor det er nemt at komme til og fra. Vi kender situationen hver sensommer, når der er studiestart. Medierne er fyldt med unge, der ikke kan få en studiebolig tæt på uddannelsesinstitutionen og miljøet i Københavns centrum. Metroen kan vi ikke konkurrere med, men vi har god adgang til S-togs nettet.

Som kandidat til kommunalvalget 2017 vil jeg arbejde for, at vi får flere ungdomsboliger i Ballerup. Jeg håber, at det vil være muligt at samle et bredt flertal bag dette juleønske.