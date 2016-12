Tak for dit lange svar på vores læserbrev. Vi er meget glade for, at der bliver foretaget en undersøgelse af trafikforholdene på vores del af Ejbyvej, både hvad der angår fart og trafikmængde Det har været et ønske i mange år, og nu bliver det til noget allerede i 2017, dejligt.

Igen tak for dit svar.

God jul og godt nytår til dig