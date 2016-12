Mange ramt af kontanthjælpsloftet

114 borgere fik reduceret deres ydelse og 7 ægtepar mistede hele den ene ydelse i november og disse tal ser ikke ud til at blive mindre for december desværre. Som kommune prøver vi at hjælpe, der hvor vi kan i henhold til gældende lovgivning og muligheder, men der er desværre en grænse for hvor længe dette kan fortsætte. Vi har både enlige forsørgere og familier, som skal klare sig for under det anbefalede rådighedsbeløb. Det kan man måske lige klare en måned eller to men heller ikke længere – yderst uanstændig tilgang til dem, der har det svært i forvejen. En del af disse borgere er skrevet op til billige boliger men de finder dem ikke ligefrem i Ballerup og omegn.

Vi socialdemokrater har ingen intention om, at de skal ”jages” til Lolland som andre kommuner mener, er den eneste mulighed. Vi skal have løst årsagen til dette problem frem for at sende aben videre. De lokale repræsentanter fra eksempelvis DF taler ofte om at de står ved de svages side, men det bliver kun til ren tale uden handling. DF er et af støttepartierne bag kontanthjælpsloftet, da de tror at det vil hjælpe mange flere borgere i beskæftigelse, hvilket vi desværre ikke kan se. De fik nogle stramninger indenfor udlændingeområdet mod at støtte loftet – tak for kaffe!