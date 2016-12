Hærværk på juletræ

»….rør blot ikke ved min gamle jul«. Sådan lyder teksten i juleklassikeren ’Sikken Voldsom trængsel og alarm’, som har fået en anderledes aktuel betydning i Skovlunde Centret i disse dage.

To gange i løbet af julemåneden har centret været vidne til, at ukendte gerningsmænd har forgrebet sig mod julestemningen og det otte meter høje juletræ, der blev sat op forud for første søndag i advent og julemandens besøg.

Hærværksmændene har revet en stor led-lyskæde ned og skruet dele af kæden af, hvilket har afstedkommet, at julepynten er røget af. Og ikke ikke hvilken som helst julepynt, forklarer Katja N-Masters, indehaver af dyrehandleren i centret:

»De sidste fire år har cirka 100 børn fra Rosenknoppen (fritidsordning, red.) hvert år lavet julepynt til træet.

Børnene kommer jo forbi med deres forældre og bedsteforældre for at udpege, hvor på træet deres pynt hænger.«

I centret formoder man, at der er tale om unge mennesker på vej hjem fra fest, der har kastet sig over juletræet. For begge gange er hærværket foregået i weekenderne.

»Vi prøver at gøre det hyggeligt op til jul. Så er et ærgerligt, at nogen synes, det er sjovt at hive og flå i lyskæden, så det ødelægger pynten,« siger Katja N-Masters og henstiller til forældre med festglade unge om at opfordre dem til at holde fingrene væk fra Skovlunde Centrets julestemning.