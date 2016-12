Så kom eventyret til Ballerup

Mange gange har det været lige på nippet og alligevel er det ikke blevet til noget. Rigtig mange børnefamilier i Ballerup har ventet og spurgt om, hvornår det 9000 kvadratmeter store legeland, Eventyrfabrikken Megacenter, åbnede.

Men torsdag formiddag, faktisk i al stilhed, åbnede det store og farverige eventyrland så endelig. Der var ikke snore der blev klippet over eller larmende hornorkestre, men det var helt bevidst. Belært af erfaring vil man hellere åbne på en stille dag og træne personalet i at håndtere kasser og maskineri og være helt forberedt til det store rykind.

Noget at komme efter

Men når børnefamilierne så rykker ind, er der noget at komme efter i det store eventyrland, hvor man modtages af brølende, ’levende’ dinosaurer, hyggelige plyselefanter og en masse smilende unge ved kassen. Der er i den grad farver og musik og de mange kvadratmeter er profyldt med klatrestativer, rutsjebaner, og alt muligt andet grej til de adrenalinhungrende børn i alle aldre. Inden længe åbner der også en 4D biograf. Med andre ord, er her alt, hvad både små og store børn kan ønske sig af en svedfremkaldende tur i hurlumhej-land. Temarum med riddere, fodbold, Frozen og meget andet samt en separat afdeling for mindre børn, gør stedet oplagt til en heldagsudflugt for hele familien, der kan få både mad og drikke i flere restauranter.

Legeandet er en del af den svenske virksomhed Busfabriken, der ejer lignende lande i Norge og Sverige. Der findes i forvejen et i Nordsjælland, men centret i Ballerup er det hidtil største med sine 9000 kvadratmeter.

»Vi har plads til 1500 gæster og vi har arbejdet i et år på at få det hele klar. Vi havde håbet på, at være færdige i sommer, men der har været en lang række sikkerhedskrav, som vi skulle have styr på, så derfor har det trukket ud. Men nu er alt i orden og vi glæder os til at byde på eventyr til områdets familier,« siger Toni Andreasson, indehaver af Busfabriken, der altså står bag det nye legeland i Ballerup.

Lært af åbningsfejl

Han har lagt åbningen til en torsdag formiddag for at undgå kaos og utrænet personale, der skal håndtere store menneskemasser.

»Vi havde en åbning i Sverige, hvor vi havde slået det stort op, at vi skulle åbne. Der kom rigtig mange mennesker, men til gengæld endte det kaotisk. Vores nye personale kunne slet ikke håndtere de mange mennesker, fordi de slet ikke havde fået tid til at træne og øve sig på kasseapparater og den slags. Så vi har lært af det og vil hellere være godt forberedt, så alle får en god oplevelse,« siger Toni Andreasson, som har 40-50 unge ansat i legelandet på forskellige tidspunkter. Desuden er der bygget ekstra parkeringspladser, så der i alt er 150 pladser omkring Evnetyrfabrikken, der forhåbentlig skal tage det værste parkeringspres.

De første gæster

Mens vi står midt i lyden fra titelmelodien til Jurassic Park, der gjalder ud gennem højttalerne og to store dinosaurer vandrer brølende rundt mellem os, ankommer dagens og legelandets første to gæster.

Det er Daniel Hedegaard Arp og hans datter Molly, som via facebook har opsnuset, at eventyrfabrikken er åbnet. Molly kigger tryllebundet, men også lidt betuttet på de mange store ting, der kommer hende i møde. Det varer dog ikke længe inden hun er klatret op i et af de mange legestativer og er forsvundet ind i eventyret, mens far Daniel filmer og ser til fra sidelinjen.

Vi forlader den store hal og går ud i den kolde december-dag, hvor endnu en familie har parkeret bilen og er forventningsfulde på vej ind i eventyrets verden.

Efter mange udsættelser og lange omveje har eventyret endelig indtaget Ballerup.