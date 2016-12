Ballerups nye UNICEF-logo er fundet

I 2017 er Ballerup Kommune UNICEF By, og byens borgere, organisationer, virksomheder skal via forskellige events samle ind til UNICEF under temaet ”Uddannelse til alle”.

Ballerup Kommune udskrev i efteråret en logo-konkurrence blandt borgerne for at få deres gode idéer til det officielle logo, der skal indramme Ballerup som UNICEF By 2017.

Vinderen blev Johnny Jensen, der er 34 år og har boet hele sit liv i Ballerup.

»Jeg kan godt lide at tegne. Både alene og sammen med mine to døtre. Da jeg så, at der var udskrevet en logo-konkurrence, tænkte jeg straks, at jeg måtte deltage. Jeg blev naturligvis meget glad, da jeg fik af vide, at jeg havde vundet, og jeg har også blæret mig lidt over for mine kollegaer,« siger Johnny Jensen, der til daglig er ansat i Ballerup-virksomheden TOMS.

Indfanger hovedpunkter

Borgmester Jesper Würtzen har været en aktiv del af juryen, der har udvalgt vinderlogoet, og han var glad for at kunne overrække præmien til en ”rigtig ballerup’er”, som han sagde ved mødet med Johnny.

»Det er en enig jury, der har udvalgt Johnnys logo. Jeg synes personligt, at logoet er flot og formår at indfange hovedpunkterne i projekt UNICEF By 2017. Nemlig fællesskab, sammenhold, uddannelse og børnene i centrum, siger Jesper Würtzen.

Præmien for det bedste logo var fire billetter sponsoreret af Baltoppen Bio og Johnny fortæller, at han glæder sig til at tage familien med i biografen. Han glæder sig dog endnu mere til at støde på logoet rundt omkring i Ballerup i hele 2017. Læs mere om UNICEF By 2017 på ballerup.dk/unicefby.