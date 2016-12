Robotterne kommer – på den gode måde

Man kan mere på biblioteket end man umiddelbart tror. Eksempelvis låne en støvsuger.

Siden juli 2016 har borgere i Ballerup nemlig kunnet låne en lille og effektiv robotstøvsuger på Ballerup Bibliotek. Richard Stenfelt er en af de mange borgere, der har afprøvet det nye og list anderledes biblioteksudlån.

»På hjemmefronten har det altid været min opgave at støvsuge, og det kan jeg stadig, – dog kun med hjælp fra en robotstøvsuger,« siger Richard Stenfelt. Han hørte fra Ballerup Kommunes Hjælpemiddelteam, at man kunne låne en støvsuger. Han havde fået amputeret sit ene ben efter en operation, og havde besøg af en medarbejder fra Hjælpemiddelteamet for at finde ud af, hvad han havde behov for.

»Min kone og jeg lånte robotstøvsugeren i en 14 dages periode. Herefter besluttede vi os for selv at købe en,« siger Richard.

Gjorde godt rent

Hjælpemidlerne har vist sig at være afgørende for, at Richard stadig kan være selvforsørgende i hjemmet og komme omkring i byen. På en el-scooter transporterer han sig rundt i byen, til eksempelvis biblioteket eller ud til sin kolonihave, hvor han kan nyde udelivet og høre fuglefløjt.

Hjemme har han en indekørestol og krykker – og han fortæller, at han godt kan betjene en robotstøvsuger.

»Hjælpemidler er gode, men det er også vigtigt at holde mine muskler i gang,« siger Richard, og nævner, at han håber at kunne styrke sin krop og balance med varmtvandsbade.

Richards kone Annie Stenfelt, som de sidste par år har måttet klare de fleste rengøringsopgaver i hjemmet, er meget tilfreds med lånet af robotstøvsugeren.

»Vi kunne se, at Richard kunne få sin støvsugningsopgave tilbage,« fortæller hun ganske tilfreds og fortsætter:

»Robotstøvsugeren var effektiv og gjorde vores gulv lige så godt rent som en almindelig støvsuger. Den kom bare ikke helt ind i hjørnerne, så dem måtte vi efterfølgende tørre af med en klud. Vi skulle huske at flytte småting og planter, der stod på gulvet. Vi lukkede rummene af undervejs i den time, støvsugeren kørte rundt i vores lejlighed, som er på tre værelser, en entre og et køkken. Robotstøvsugeren brugte cirka 15 minutter i hvert rum. Det bedste ved robotstøvsugeren var, at den kom helt ind under vores seng og fjernede alle nullermænd,« fortæller Annie.

Blev skældt ud

»Ja, robotstøvsugeren var meget aktiv, så jeg skældte lidt ud på den og sagde: Du bliver ved i entréen, til du er færdig. Du skal ikke komme efter os og ændre retning”, smiler Richard. Annie mener, at det er en fordel, at man ved et 14. dages lån kan lære en robotstøvsuger at kende.

»Vi ældre er ikke så vant til det tekniske, så det vil være en fordel, hvis støvsugeren bliver indstillet til dine behov og boligforhold ved udlånet på biblioteket. Støvsugeren var besværlig at indstille selv, så vi trykkede i stedet bare på start og slut – og så kørte den fint rundt, også hen til laderstationen, når den havde behov for at lade op. Den kørte godt på vores trægulve uden tæpper, men andre, der har prøvet robotstøvsugeren fortæller, at den kan finde på at stoppe op ved tæpper med høj luv,« siger Annie.

»Det er nemt at låne robotstøvsugeren,« fortæller Richard, der kørte den hjem i en kasse på el-scooteren og som anbefaler andre at låne støvsugeren..

»Det er alle tiders, at man kan låne andet end bøger på biblioteket,« slutter Annie og Ricard, der i øvrigt også bruger biblioteket til mange andre ting, men altså havde succes med at forsøge sig som lånere af en helt ny ting på Ballerup Bibliotek.