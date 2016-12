Tim er den bedste SOSU-elev

En anden vej: sundhedsassistent. Og slet ikke at han ville blive så bidt af sit fag, at han scorer topkarakterer og netop er blevet kåret som den bedste SOSU-assistentelev i Region Hovedstaden og dermed har kvalificeret sig til DM i Skills til januar 2017. For Tim Christensen var sådan en, der var lidt nørdet og rodede med computere.

»Jeg fik øjnene op for social- og sundhedsuddannelsen, da jeg efter 9. klasse arbejdede som ufaglært i hjemmeplejen. Her opdagede jeg, at jeg faktisk var god til at arbejde med mennesker.

Så jeg tog først SOSU-medhjælperuddannelsen og derefter SOSU-assistentuddannelsen, som jeg netop er blevet færdig med. Der er rigtig gode jobmuligheder, så jeg er allerede begyndt i mit første job. Senere har jeg planer om at læse videre igen, fordi jeg drømmer om at blive fysioterapeut,« fortæller Tim Henrik Christensen.

Højt niveau

Han blev overrasket over det ambitiøse og høje niveau på sosu-assistentuddannelsen på SOSU C, hvor han har gået, og han oplevede også sit eget niveau stige.

»Jeg fik ikke ret gode karakterer i folkeskolen, men jeg ændrede mig både personligt og fagligt på uddannelsen og fik pludselig 12-taller i stedet for 02,« fortæller han. Kulminationen af det hele har været at blive regionsmester, og at han til januar sammen med en makker (for man konkurrerer i hold på to) skal repræsentere Region Hovedstaden ved DM i Skills – Danmarksmesterskaberne for erhvervsuddannelserne.

Stolt af faget

»Det betyder rigtig meget for mig. Jeg er stolt af mit fag og vil rigtig gerne ud og vise det for SOSU C. For rigtig mange ved ikke, hvad det handler om. De tror kun, SOSU-assistenter står for ældre menneskers personlige hygiejne. Men det handler jo om så meget andet,« siger han og fortsætter:

»Man har som social- og sundhedsassistent mange opgaver, som er grundlæggende sygepleje, og at støtte borgeren eller patienten til at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom. Man leder og koordinerer aktiviteter, der hjælper til størst mulig livskvalitet. Man skal simpelthen kunne tænke i helheden omkring borgeren eller patienten, og dette gøres i samarbejde med forskellige faggrupper såsom sygeplejersker, læger og terapeuter. Man kommer aldrig til at stå stille eller kede sig i faget. Og der er jo ikke kun job i hjemmeplejen og på plejehjem, men for eksempel også på alle typer hospitalsafdelinger og i psykiatrien,« fortæller han.

Han har selv har været i praktik på en respiratorisk afdeling på Glostrup Hospital, på en psykiatrisk akutmodtagelse indenfor Glostrup Psykiatri og Herlevgaard Centret, som er en skærmet enhed for mennesker med demens, hvor han efterfølgende har fået job.

Åbne forældrenes øjne

Tim Henrik Christensen er sikker på, at grunden til, at langt de fleste vælger en gymnasial uddannelse frem for en erhvervsuddannelse, er at hverken de unge eller deres forældre ved nok om erhvervsuddannelser. Derfor håber han med sin historie at kunne inspirere langt flere til at se, hvilke gode praktik-, job- og videreuddannelsesmuligheder, der ligger i at uddanne sig som for eksempel SOSU-assistent, kok, VVS-energiuddannet, kontoruddannet, gourmetslagter, struktør eller en anden af de 103 erhvervsuddannelser, der findes. –

»Jeg synes derfor, det er en rigtig god idé, at der lige nu kører den her forældrekampagne Ditbarnsfremtid.dk, der har fokus på erhvervsuddannelserne og giver forældre gode råd til at tale om dem med deres børn. For forældrene er vores vigtigste rådgiver, når det kommer til uddannelse, og hvis de får opdateret deres viden om erhvervsuddannelserne, er jeg sikker på, flere af dem også ville guide den vej,« siger han