Dansere ladede op til julen

Turen begyndte lørdag ved et julemarked i Schwerin, hvor der var festligt pyntet op, og mange benyttede chancen til at besøge det eventyrlige slot. Der blev også rig mulighed for at få købt lidt julegaver i byens mange forretninger.

På hotellet var der Linedance om aftenen efter aftensmaden, som en af Ballerup Linedance instruktører, Thomas Schäffer stod for.

Søndag formiddag var der afslapning på hotellet og en gåtur langs Timmendorfer Strand. Ved middagstid var der rundvisning på et lille landbryggeri inden turen gik til det store julemarked i Lübeck. Her var der glühwein og duften af jul fra de mange boder og ikke mindst den berømte Lübeckermarcipan, og på vejen hjem kunne man gøre de allersidste indkøb i Border-shoppen.

Det er ved at være en tradition i Ballerup Linedance, da det var tredje år, at man havde arrangeret en juleweekend.

Så nu er man klar til juleafslutningen i Ballerup Linedance, efter en fantastisk oplevelse.