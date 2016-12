Hilsen fra Alternativet

Lige nu står julen for døren med glæde og fællesskab.

I sådan en tid må vi åbne vore hjerter og sørge for, at alle får en god oplevelse i fællesskabet.

Men udover julen er vi også godt på vej ind i 2017 – som jo bekendt også er et valgår.

Vi i det lokale Alternativet har en tro på, at vi kan skabe en ny politisk kultur på tværs af politiske de skel i kommunalbestyrelsen.

Vi ser frem til en valgkamp, der er præget af dialog og forståelse for forskellige synspunkter – og som får skabt de gode snakke, frem til valget om Ballerups fremtid.

Foreløbig vil vi takke jer borgere for den indsats I gør hver eneste dag for at gøre vores kommune bedre, og vi ønsker jer en glædelig jul samt et godt nytår.