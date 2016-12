Svar om Hold-an Vej

Der har længe været tanker om indsnævring af Hold-An Vej. Trafiktallene viser, at det godt kan gennemføres og vi fik afprøvet det i praksis, da broen over banen blev renoveret for et par år siden, og trafikken blev afviklet tilfredsstillende. Når vi lavede indsnævringen langs med Hedeparken først, var det for at lave supercykelsti på den strækning, hvor vi kunne tilslutte stierne til eksisterende cykelsti. Resten af Hold-An Vej mod Ballerup Byvej kan som sagt indsnævres og som beboer på Hold-An Vej, ja så synes jeg at behovet for at indsnævre er stort, der køres ofte ræs i begge retninger.

Som du ved, er der faktisk fortov og sti i begge sider til Ballerup Boulevard, så det er en sikker skolevej i dag.