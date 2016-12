Heftig debat da ny psykiatri-plan blev vedtaget

Ord som ’rystet’, ’rod’, ’lemfældig økonomistyring’ og ’for letkøbt’ fløj gennem kommunalbestyrelsessalen mandag aften, da ’redningsplanen’ for socialpsykiatrien blev vedtaget. Ballerup Bladet skrev i forrige uge om planen, som forligspartierne S og V står bag, og som skal give i alt seks millioner ekstra til socialpsykiatrien over de næste tre år og som skal give fem ekstra stillinger og en række andre forbedringer til brugerne af socialpsykiatrien.

Politikerne havde nemlig ’opdaget’ at der var et akut behov på området efter at man tidligere havde fjernet millioner som følge af en række tilpasninger. De øgede midler betyder blandt andet bedre åbningstider og flere brugerstyrede tiltag i Støberiet, et udvidet samarbejde med Brydehuset og mere opsøgende arbejde og flere fremskudte indsatser. Der er også ønske om en øget faglig tilgang og der skal efter planen ansættes en ekstra medarbejder i Støberiet samt fire ekstra årsværk generelt i socialpsykiatrien som støtte-kontaktpersoner.

På bagkant

Men selvom planen blev vedtaget, så var det ikke uden en ganske kras debat i salen denne mandag aften.

Især Dansk Folkeparti og Enhedslisten langede ud efter forligspartierne. Ikke så meget fordi man fandt nogle penge, der er tiltrængte, men mere fordi man kom med pengene så sent, når behovet tilsyneladende har været der længe.

»Vi støtter selvfølgelig planen, for det er helt nødvendige midler, som vi får tilført området. Det er lidt ærgerligt, at vi skal gøre det på bagkant. Det er fint, at vi som politikere kan erkende fejl, for vi begår også fejl. Men fremover skal vi nok som politikere være skarpere omkring budgetlægningen og se på konsekvenserne,« sagde Kåre Harder Olesen (V) efter Lolan Ottesen (A), som formand for Social- og Sundhedsudvalget, havde fremlagt sagen.

Den bemærkning åbnede døren til en længere diskussion om forløbet op til den nuværende ’redningsplan’.

»Det er noget rod«

»Vi er glade for, at man nu har fundet nogle ekstra penge til socialpsykiatrien, selvom man ikke ville lytte til vores ønske om ekstra midler, da vi forhandlede om budgettet,« sagde Lone Madsen (O). Den påstand blev dog affejet af både Kåre Harder Olesen og Lolan Ottesen, der mente, at Dansk Folkepartis ønsker til budgetforhandlingerne var meget store og samtidig meget ukonkrete og at Lone Madsens argumenter var ’letkøbte’.

Så var der mere bid i Ali Abbasi (Ø), der kaldte processen noget ’rod’ og en ’lemfældig økonomistyring’.

»Det er ganske enkelt noget rod og jeg synes det tenderer lemfældig økonomistyring, at man ikke har opdaget det behov der var på dette område, da man forhandlede budgettet. Nu finder man så pengene, hvilket er godt nok, men det fremgår jo af indstillingen, at der skal kompenseres på andre områder for de tillægsbevillinger, man giver til dette område nu. Forligspartierne siger, at de vil holde sig inden for servicerammen, men ærlig talt. Hvor mange penge er det, at Ballerup Kommune har i likviditet? Flere hundrede millioner kroner. Jeg synes ikke, at det her rod skal gå ud over andre områder, når Ballerup har så mange penge på kontoen,« sagde Ali Abbasi. Det fik Lolan Ottesen til at svare, at hun var ’rystet’ over beskyldningerne om rod og lemfældig økonomistyring og samtidig måtte Kåre Harder Olesen påpege, at det handler om at tage et økonomisk ansvar, hvor Enhedslisten helst vil bruge penge, man ikke har.

Det fik både Ali Abbasi og partifællen Mette Hedegaard op på de høje nagler og der blev igen slynget ord om økonomisk ansvarlighed og budgetstyring over gulvtæppet, inden Mette Hedegaard afsluttede med en kommentar om, at hendes parti i den grad er økonomisk ansvarligt og at hun nok er ’mere modig’ end Kåre Harder Olesen.

Trods de knubbede ord, så endte det med en vedtagelse af tillægsbevillinger og forbedringer på socialpsykiatrien.