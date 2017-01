S-hykleri skaber apati

Kontanthjælpsloftet er en falliterklæring og samfundsmæssig skandale, der sætter folk i en helt urimelig økonomisk situation, hvor de får meget svært ved at klare dagen og vejen, og måske ligefrem ender som husvilde, når de ikke længere kan betale deres husleje. Det hører sig ikke til i et moderne samfund at indføre fattigdom ved lov. Det er den helt forkerte politik i et samfund, der har rigeligt råd til velfærd for alle børn og voksne.

Derfor helt glædeligt men også utroligt her, at kunne læse forargelsen fra et socialdemokratisk medlem af kommunalbestyrelsen, som klart og utvetydigt tager afstand fra kontanthjælpsloftet, når sandheden er at hans egen partiformand Mette Frederiksen, som i øvrigt er valgt som folketingskandidat her i Ballerup, på forhånd og gentagne gange meget klart og bestemt totalt har afvist at ville fjerne kontanthjælpsloftet efter et valg. Som tidligere minister for området har vi netop set Mette Frederiksen gå i spidsen, når der skulle gennemføres asociale nedskæringer på syge, handicappede, kontanthjælpsmodtagere og andre på offentlig forsørgelse.

Når mange socialdemokrater er uenige i denne politik, skulle de i stedet vælge en anden formand, der ønsker at afskaffe kontanthjælpsloftet. Det bliver afgørende for om socialdemokratiet opnår et flertal af folketingsmandater til at danne en regering til sin tid. For socialdemokraterne og deres hykleriske kritik af kontanthjælpsloftet gør dem som DF medansvarlige i denne sag.