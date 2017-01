S mangler både mod og vilje

Han taler igen og igen om hvad der sker i folketinget, i stedet for at bruge lidt energi på vores lokale forhold. Faktum er, at der er ganske mange kommuner, der i modsætning til Ballerup Kommune, har valgt at give deres skoler muligheden for at dispensere for den lange skoledag, og de har skam også indført det.

Det lyder måske vildt i Jan Møllers øre, men der er mange af hans egne partifæller blandt disse kommuner. Her i Ballerup Kommune har Jan Møller og Socialdemokraterne ikke lysten eller viljen til at ”sætte skolerne fri” og lade dem bestemme selv.

Det er da ganske rigtigt, at det hele i sidste instans handler om fortolkning af lovgivningen, men er det lige præcis her at Socialdemokraterne, støtte af en meget villig forvaltning, viser modviljen.

De vil ganske enkelt ikke udfordre lovgivningen! De vil ikke give skolerne denne frihed, men pakker det i stedet ind i; ”at sådan må man godt nok ikke gøre osv. osv.”

Fis og blålys! I stedet for at snakke om arbejdstøj, så burde Jan Møller fokusere på, at vi sikre de bedste forhold lokalt for vores skolebørn, i stedet for at forsvare en folkeskolereform der på dette område med de lange skoledage, har vist sig som værende alt andet end en forbedring.