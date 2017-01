Psykiatri-brugere fik besked om ny plan

Lige inden julen sænkede sig over Ballerup fik et flertal i kommunalbestyrelsen vedtaget den nye psykiatriindsats. Den skal give millioner til socialpsykiatrien og samtidig sikre, at der kommer flere hænder, bedre tilbud og udvidede åbningstider i værestedet Støberiet.

Allerede dagen efter vedtagelsen, den 20. december, var brugerne af Støberiet og lokalformanden for Sind, Randi Kristensen til møde om den nye indsats med udvalgsformand Lolan Ottesen og centerchef Eva Borg.

Det var i sagens natur et positivt møde, hvor der var lavet lagkage for at fejre den store plan, der betyder at de tidligere besparelser er trukket tilbage og at der tilmed er tilført flere penge til et område, hvor der er hårdt brug for dem.

Det mener i hvert fald SIND-formanden, der glæder sig stort over den nye plan.

Er blevet hørt

»Det var en stor dag for os og vi glæder os over, at der efter halvandet års kamp er lykkedes os at vise politikerne, at vi mangler lys på psykiatrien. Vi er i Sind meget glade og stolte over de nye tiltag. Det betyder, at Støberiet nu mere er brugernes ’eget’ sted og det er godt, at man øger aktiviteterne uden at skære i personalet. Vi ser også positivt på, at Ballerup Kommune nu vil bruge Empowerment og Recovery og vi vil gerne være med i et samarbejde. Vi synes også, at gruppeforløb er et godt tiltag, så længe det ikke sker på bekostning af de allersvageste brugere, som intet har ud af gruppeforløb. Der skal stadig være mulighed for enesamtaler, som vi også erfarer, bliver aktuelt. Så vi er overordnet set ganske tilfredse med, at vi er blevet hørt,« siger Randi Kristensen, lokalformand for Sind i Ballerup.

Helt konkret bliver der i alt tilført seks millioner kroner over de næste tre år til området, hvor der ansættes fire ekstra støtte-kontaktpersoner og en ekstra medarbejder i Støberiet.

Åbningstider og ansvar

Ballerup ønsker at nytænke psykiatrien og vil derfor arbejde med såkaldt Empowerment og Recovery samt gruppeforløb. Værestedet Støberiet skal i højere grad være brugernes sted med cafe og en række forskellige aktiviteter. Åbningstiderne rulles tilbage til det oprindelige, så der igen er åbent 24,5 timer om ugen i stedet for 16 timer, som åbningstiden var beskåret til før den nye plan.

Ballerup Kommune ønsker at brugerne får mere indflydelse på aktiviteterne i Støberiet og få mere ansvar i den daglige drift af huset. Der er desuden ønske om, at der skal arbejdes med Peer to Peer, altså at brugerne skal hjælpe hinanden og vil gerne involvere frivillighedsrådet, Sind og brugerorganisationer.

Mere for mænd

Brugerne kom i øvrigt med et ønske om, at den nye ansatte på Støberiet skulle være en mand, så der kunne blive mulighed for mandesamtaler, billard og en række mere ’mandeorienterede’ aktiviteter.

Selvom der ikke kom nogen garantier på bordet, så var der generelt lydhørhed overfor det.

Ifølge planen skal stillingen slås op i januar måned og man regner med, at der skal ansættes en ny medarbejder i Støberiet omkring 1. marts.

Der skal nu holdes et opfølgningsmøde om et halvt år, hvor der skal evalueres på situationen og på de ting, der er sket på området.