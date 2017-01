Samarbejde på vej om sikring mod skybrud

En række voldsomme skybrud, som i 2011, har sat fokus på nødvendigheden af at holde styr på de massive vandmængder, der vælter ned over udsatte områder. Regnmængder, der kan betyde oversvømmelser i huse og give en lang række skader mange forskellige steder.

Et af de udsatte steder er omkring Harrestrup, hvor 10 kommuner har indledt et samarbejde om at skabe et overblik over hvor meget regnvand, der skal håndteres i tilfælde af voldsomme skybrud, som mange regner med, der vil komme flere af i fremtiden.

Samarbejdet har i forvejen bragt et overblik over vandmængder og udgifter, men en ny aftale, som kommunalbestyrelsen netop har tiltrådt, skal optimere planen med hensyn til teknik og økonomi.

Derfor har Ballerup Kommune tiltrådt ’Aftaletillæg 3 til samarbejdsaftale om Harrestrup Å.

Det kommer til at koste

Den foreløbige plan fremlægges i 2018 og derefter kan parterne så vælge om de vil træde ud eller fortsætte samarbejdet.

Løsningerne skal finansieres af kommunernes forsyningsselskaber og det betyder, at hvis kommunerne i 2018 vil fortsætte samarbejdet, så er det i sidste ende forbrugerne, der skal betale regningen for håndteringen af spildevandet.

Den samlede pris for investeringerne i håndteringen af spildevandet vil koste i omegnen af 2,2 milliarder kroner over de næste 30 år, hvilket vil påvirke spildevandstaksterne betydeligt. Og det er blandt andet de priser, der nu skal kvalificeres over de kommende to år, hvor kommunerne derefter skal vælge, om de vil være med.

De deltagende kommuner hæfter kun for de udgifter der er med at optimere planen frem til 2018 og det er først efter den endelige tiltræden af samarbejdet i 2018, at man for alvor vil kunne mærke det på priserne på spildevandet.