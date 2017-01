Prøv fitness i vandet

Måløv Idræts Forening holder i uge 3 åbent hold i Aqua Fitness, hvor alle er velkomne til at komme ned i bassinet og træne i vand.

Man behøver ikke at være vant til at svømme eller træne i vand for at deltage. Det vigtigste er, at man møder op og er klar til at have det sjovt, få pulsen op og prøve noget nyt.

Det hele foregår på Måløv Skole, Kratvej 14 i svømmesalen. Træningen er både skånsom, effektiv og sjov og man forbrænder en masse kalorier uden at risikere skader på samme måde som man risikerer på land.

Det er vorespuls.dk og DGI Svømning, der står bag kampagnen og målet er naturligvis at skabe opmærksomhed om træning i vand.

Holdene træner mandag den 16. januar fra klokken 17.15 til klokken 18, hvor der er Aqua Fitness Low Power og igen fra klokken 18 til klokken 18.45 hvor der er Aqua Fitness med High Power. Der er også træning torsdag den 19. januar fra klokken 19.45 til klokken 20.30, hvor der er Aqua Gymnastik på programmet. Holdene er for både mænd og kvinder. Det er ganske gratis at være med og man skal ikke melde sig til, men bare møde op på dagen.