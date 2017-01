Så ruller bolden igen

Helt præcist starter Ledøje-Smørum Fodbold (LSF) op mandag den 16. januar til en meget spændende sæson.

Klubben har igen i år valgt det gamle koncept med en rigtig stor 1-2 holds trup og da begge hold er med i oprykningskampen byder de gerne nye spillere velkommen.

Nye spillere vil få chancen for at vise, at man hører til i truppen og få feedback fra hele trænerteamet, så man ved, hvor man står. Så det er om at gribe chancen.

Lige nu ligger klubbens Danmarksseriehold nummer fire og senior 2 topper suverænt rækken med 10 sejre og kun et nederlag i efteråret.

LSF-holdene træner tre gange om ugen – mandag-tirsdag og torsdag, så er man ny – eller allerede medlem – og interesseret i at spille bold i LSF, så er alle velkomne til at komme ned og tal med klubbens folk.