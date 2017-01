S vil udvikle – ikke afvikle

Ja, det er altså reaktionen, når jeg opfordrer ham til at komme videre, så vi sammen fortsat kan udvikle vores lokale folkeskole – inden for de rammer som vi rent faktisk har indflydelse på.

Hvis det er »Fis og blålys«, så har Martin Jonassens debatform nået et niveau, som blokerer for en videre anstændig politisk diskussion – og det vægrer jeg mig ved at tro.

Vi er formentlig langt hen ad vejen enige i, at indfasningen og udviklingen af de nye begreber »understøttende undervisning« og »lektiecafe« absolut ikke er tilendebragt. I Børne- og Skoleudvalget har vi løbende fulgt udviklingen blandt andet gennem drøftelser med Ballerup Fælles Elevråd, som bestemt har været meget kritiske over for organisering og indhold.

Man kan så vælge at sige »dur ikke, – det bliver ikke bedre, og vi må søge tilbage til forholdene før skolereformen« eller »vi ser mulighederne og vil fortsætte arbejdet med at udvikle vores lokale folkeskole inden for de nye rammer.« Det er det sidste jeg plæderer for.