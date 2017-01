Vi kan gøre en forskel for børnene, sammen

Det er en unik chance for os her i kommunen til at gøre en forskel for at hjælpe trængende børn rundt om i verden, en verden hvor børnenes forhold bestemt ikke blev bedre i 2016. Krig, hungersnød og naturkatastrofer betyder at der mere end nogensinde er behov for den målrettede indsats, som UNICEF utrætteligt yder.

Som UNICEF By 2017 har vi i vores kommune en enestående chance for at gøre noget. Gøre en indsats der kan mærkes og som betyder noget. Allerede da det blev offentliggjort, at vi som kommune var blevet udpeget til dette store hverv, så udtrykte jeg her i avisen en kæmpemæssige glæde herfor.

Det er en mulighed for, at vi som kommune kan stå sammen, altså alle sammen. Borgere, foreninger, erhvervsliv, kommunen og mange flere kan sammen gøre en afgørende forskel.

Derfor skal der herfra lyde en opfordring til at alle sejl bliver sat til, så vi her i Ballerup Kommune viser resten af verden, hvad der kan udrettes når vi som mennesker i Ballerup Kommune, står sammen. Umuligt er intet!