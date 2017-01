Forurenet jord ved støjvold

Den anvendte jord kan næppe være helt ren, da Ballerup kommune så vidt jeg ved, har fået penge for at hente den i andre kommuner, og placeringen reducerer ikke støjgenerne for andre end golfspillere.

Der er her tale om et moseområde med uhyre kort vej til grundvandet og med direkte forbindelse til å-systemet. Jorden bliver placeret helt ud til vandløbet, så regnvandet vasker jorden og fører alle vandopløselige stoffer direkte ned i vandløbet.

Hvor forurenet er den jord? Er der planer om at måle på forureningsgraden? Og er det ikke nu, der skal handles, hvis grundvandsforurening skal undgås?

Vore børn fortjener også rent grundvand til drikkebrug!