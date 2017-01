Fjern svingpilen

Imidlertid er der en ting jeg er rigtig ked af:

Det er højresvingspilen fra Hold-an Vej mod Ballerup Boulevard.

Denne pil tillader to højre svingende biler at køre før cyklisterne må køre ligeud. På grund af pladsforholdene er man som cyklist meget udsat, mens man venter på disse biler; dette gælder specielt, når det er busser eller andre store køretøjer, der svinger til højre ad Ballerup Boulevard.

Som cyklist kan jeg ikke forstå, at man vil risikere cyklisters liv og lemmer for at nogle få højre svingende biler kommer nogle minutter hurtigere frem.

Jeg vil derfor opfordre til at højresvingspilen fra Hold-an Vej mod Ballerup Boulevard fjernes.