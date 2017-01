Nu bliver p-reglerne i gågaden håndhævet

Det er blevet sværere at være erhvervsdrivende i Centrumgaden siden 2015, da Ballerup Kommune indgik aftale med Parkeringskontrol Nord om at håndhæve færdselsreglerne i gaden.

Det har Wen Hung og Wei Hen måtte sande, for de seneste år har parret, der siden 2009 har drevet den kinesiske restaurant Ba-le fået adskillige parkeringsbøder, når de holder i gaden for at læsse varer af og på.

»Det er meget frustrerende. Vi får så mange bøder, når vi holder i Centrumgaden. Vi har ingen bagindgang, derfor skal alle varer, mad og affald transporteres gennem hovedindgangen,« forklarer Wen Hung.

For nogle år siden begyndte restauranten også at sælge take away og levere mad til selskaber.

Og det betyder, at personalet jævnligt kører restaurantens kassebil ind på gågaden og parkerer, mens maden bæres ud.

»Det er hårdt, det er store kasser med mad og varmeplader. Og vi kan ikke parkere omme bag ved, og slæbe kasserne. Slet ikke nu her om vinteren. Maden skal jo kunne holde sig varm,« siger Wen Hung, der føler sig som jaget vildt af parkeringsvagterne.

Sådan har det ikke altid været. Tidligere, da det var Vestegnens politis parkeringskorps, der stod for at håndhæve reglerne, foregik det mere nænsomt, mener Wen Hung.

Ingen p-vagter i fire år

Og det er der en årsag til, forklarer man i Ballerup Kommune. Vejingeniør Morten Mortensen fra Vej og Park siger:

»Indtil 2011 var det Vestegnens Politis parkeringskorps, der tog sig af at håndhæve reglerne. Men på grund af besparelser blev opgaven nedprioriteret, og det har betydet, at der næsten ikke er blevet udskrevet nogen parkeringsbøder i perioden 2011-2015«

De erhvervsdrivende og øvrige billister har således haft frit spil, når det gjaldt parkering i og omkring gågaden i Ballerup. Lige indtil sommeren 2015, da Ballerup Kommune indgik en aftale med Aalborg Kommunes parkeringsenhed Parkeringskontrol Nord, som i dag står for at håndhæve reglerne i bl.a. Centrumgaden.

»Ideen med gågaden er jo, at folks frit skal kunne handle uden at bekymre sig om, hvorvidt der kører biler i gaden,« siger Morten Mortensen om det gågaderegulativ, kommunalbestyrelsen vedtog for år tilbage efter dialog med de erhvervsdrivende.

Lempede gågaderegler

Ifølge regulativet er det ikke tilladt at køre, standse eller parkere i gågaden. De eneste undtagelser er taxakørsel og sygetransport. Og det er for at tilgodese de borgere, der bor i gaden. Derudover har kommunen tilgodeset de erhvervsdrivende ved at tillade varekørsel i tidsrummet kl. 7 til 10 og igen mellem kl. 17 og 22.

Wen Hung kan godt forstå, at der ikke skal holde biler parkeret på alle mulige tidspunkter i gågaden. Men hun finder samtidigt reglerne for færdsel i gågaden svært forenelige med at drive en restaurant, der holder åbent i tidsrummet klokken 12-23.

»Vi forsøger at samle vores bestillinger, så vi generer så lidt som muligt«, siger hun, der udmærket forstår, at gågaden ikke skal fungere som parkeringsplads. Hun undrer sig imidlertid over, at stadeholderne ved sommerens loppemarkeder ikke får bøder, når de kører ind i gaden og læsser af.