Filmhusene på tegnebrættet

Det første spadestik er ikke taget endnu, men alligevel var der stor interesse for de nye boliger, som Bonava opfører på flyvestation Værløse, da bygherren i søndags holdt åbent hus.

Byggeriet kommer til at ligge i Furesø Kommune, men de kommende beboere vil få indkørsel til området via Bringevej i Måløv, hvorfor man i Ballerup Kommune håber, at tilflytterne vil lægge deres indkøb her.

Men ind til det bliver virkelighed, måtte de interesserede forholde sig til plancher og prospektmateriale.

Pizza fra Gorm

Tågen låg tyk og fugtig ind over hangarer og de forladte militærbygninger, så det krævede en særlig god fantasi at forestille sig, hvor naturskønt boligerne kommer til at ligge. Folk var derfor mere optagede af at orientere sig mod deres potentielle nye hjem og lagde ikke mærke til den flok rådyr, der havde travlt med at komme væk ved udsigten til alle de mennesker.

Par med og uden børn flokkedes om plancher inde i den opstillet skurvogn, mens andre forsynede sig med kaffe og pizza-slices fra Gorms Pizza udenfor.

Den dansende pizzamand (kendt for sin medvirken i tv-programmet ’Vild med Dans’) stod i oprullede skjorteærmer og bagte pizzaer over åben ild, mens folk skuttede sig i det klamme januar-vejr, kiggede på plantegninger, og stillet spørgsmål; “Ligger det mod syd”, “Hvad med forureningen på flyvestationen” og “hvornår kan man flytte ind.”

Byggeriet er i øvrigt svanemærket, hvilket betyder, at man bl.a. undgå at bruge hormonforstyrrende stoffer som bromerede flammehæmmere og, ftatelater, ligesom man bygger ud fra et forsigtighedsprincip, der tilskriver, at hvis der er tvivl om, hvorvidt et materiale eller stof er skadeligt, så udelades det i byggeriet.

Klar i 2018

Der opføres i omegnen af 100 rækkehuse i to og tre plan på 100-124 kvadratmeter, og en startpris på knap tre millioner kroner.

De første huse er reserveret, og byggeriet forventes at stå klart til indflytning i september 2018.