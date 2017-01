La Quart fik en gazelle

En af vinderne af prisen 2016 var restaurant La Quart i Centrumgaden i Ballerup. Ejeren af det populære spisested fik prisen overrakt i slutningen af november og nu kan man se diplomet pryde væggen i restauranten.

Det var et stort øjeblik for ejeren af restauranten og en påmindelse om, at hårdt arbejde og dedikerede medarbejdere giver gevinst.

»Det skal ikke handle om mig, men om mine medarbejdere og mine gæster. Hvis det ikke var for dem, så kunne vi ikke have fået denne pris. Vi har arbejdet hårdt i syv år for at få restauranten godt i gang og vores kunder har belønnet os ved at komme her. Så det vigtigste for mig er, at vi gør det godt og at vi kan vokse og give vores kunder en god oplevelse,« siger ejeren af La Quart, der ønsker at være anonym, ’da hæderen ikke skal handle om ham’.

’La Quart åbnede den 1. marts 2010 og har altså snart syv års fødselsdag og er siden blevet et populært sted, hvor rigtig mange fra Ballerup og omegn har indtaget måltider til både frokost og middag.

Ejeren har arbejdet i branchen i mange år og har derfor erfaring i at drive restauranter. Der er åbnet en lignende restaurant i Helsinge og endnu en er på vej på Sjælland.