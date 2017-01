Penge til rulleskøjterne

Rigtig mange løbere og deres forældre var mødt op for at fejre den glade begivenhed, og rulleskøjteklubben trakterede med kage, sodavand og kaffe. Det er det største enkeltbeløb nogensinde modtaget i støtte til klubben.

Indkøb af manglende skøjter og vedligehold af de skøjter klubben allerede har, vil gøre det muligt, at alle nye løbere kan glæde sig til at komme til at rulle på holdene.

De bedre betingelser vil ifølge klubben gøre det nemmere at fastholde de løbere, som starter i klubben.

Kunstrulleskøjteløb er en lille sportsgren i Danmark, og sporten får kun meget små økonomiske tilskud. Derfor betyder tildelingen fra Nordea Fonden rigtig meget for klubben.

Smørum Rulleskøjte Klub (SRK) er en af de førende klubber i Danmark. Kunstrulleskøjteløb foregår på specielle kunstrulleskøjter, og sporten kræver god kondition og giver godt socialt samvær og mange oplevelser til træning og stævner i Danmark og udlandet. Foreningen har fået et stort antal nye løbere i de sidste to år, og dette gør, at der mangler skøjter, og der er større vedligehold af de skøjter klubben har.