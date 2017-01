Kvinderne ruller atter med bolden

En kvartfinale pokalen i marts måned, samt en mulig plads i final 4 i Futsal betyder masser af opgaver for BSF i foråret kommende måneder..

Der har som tidligere været både af og tilgang i truppen i den korte julepause. Man har måttet sige farvel til et par spillere til naboerne fra Brøndby IF – der har givet plads til både Busra Barut og Sofie Svava. Også Mira Pastoft har valgt at prøve kræfter på nye græsbaner. Til gengæld kan BSF byde velkommen til Silke Bonnen og Cecilie Schou-Nielsen fra B 93, to meget spændende unge spillere, der har valgt at prøve kræfter på højeste niveau.

Det bliver under alle omstændigheder et spændende forår for BSF’s kvindehold.