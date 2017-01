Ballerup som handelsby?

I Det Konservative Folkeparti ønsker vi, at Ballerup Kommune udvikler sig og er en attraktiv erhvervs- og handelsby.

Flertallet i Kommunalbestyrelsen er af den overbevisning, at en økonomisk indsprøjtning på 25 mio. skattekroner til omdannelse af Banegårdspladsen i Ballerup vil skabe ny udvikling og igen gøre Ballerup attraktiv som handelsby.

I Det Konservative Folkeparti i Ballerup er vi ikke enige i den vurdering. En omdannelse af Banegårdspladsen vil ikke i sig selv medføre stor positiv udvikling set i sammenhæng med den konkurrence, som vores nabokommuner skaber med opførelse af nye centre mv.

Der skal mange faktorer til at skabe en attraktiv handelsby. Derfor er det en forkert retning at gå, når man på forskellig vis lægger hindringer i vejen for de erhvervsdrivende og handlende i Centrumgaden ved for eksempel pålæggelse af urimelige parkeringsafgifter i forbindelse med butiksdriften.

Selvfølgelig skal parkeringsreglerne i centrum overholdes og bevidst overtrædelse skal medføre konsekvenser. Det er parkeringsvagternes opgave at sikre fremkommelighed i byen og undgå parkeringskaos. Men det er ikke rimeligt, hvis erhvervsdrivende i Centrumgaden ikke har mulighed for at bringe varer frem til deres butikker eller bringe mad ud til kunder.

Parkeringskontrollen skal være en hjælp for borgere og erhvervsdrivende og ikke fungere som en pengemaskine, der driver hetz mod de handlende.

Derfor må der findes en tilfredsstillende løsning i forhold til de erhvervsdrivende i Centrumgaden, som ikke har en bagindgang og har behov for at kunne på- og aflæsse varer. Jeg håber Ballerup Kommune vil indgå i en dialog med de handlende i Centrumgaden og finde nogle brugbare løsninger, som er til gavn for både butikker og brugere af gågaden.