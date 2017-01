P-selskabernes magt

Alt dette for ikke at chikanere borgere der handler eller bor i gågaden.

Kunne man ikke i samme moment skærpe over for p- selskaberne, at de selv skal holde sig til reglerne og udføre deres arbejde med respekt for borgerne og tage retssamfundets fundermentale principper i brug i deres forretningsmetoder.

Jeg har haft og betalt en privat parkeringsplads i området i 10 år. Når man skifter bil skal der derfor skiftes skilt på min P plads, så denne stemmer overens med registreringsnummeret på den nye bil. Dette kan tage op til 14 dage og i mellemtiden fås et af P selskabet udstedt midlertidigt kort, så man kan parkere på sin egen plads.

Denne p-tilladelse, der er udstedt af selskabet selv, er de fuldstændig ligeglad med. I december fik jeg tre bøder. Vores ovenbo fik ikke mindre end syv.

Selvom boligselskabet også har henvendt sig til selskabet nægter de af trække bøderne tilbage.

Tillige er der nu kommet inkassotrusler og rykkergebyrer.

Fra en desværre anonym kilde med tidligere ansættelse i p-selskabet kalkulerer man tilsyneladende med, at borgerne ikke magter en retssag for en bøde og dermed hellere betaler den.

Hvis det er rigtigt, er det en ekstremt retskrænkende handling, der sætter borgerne ud af spillet

Man gør alt man skal, indsender nyt registreringsattest på sin nye bil, får en godkendelse til at holde på sin egen plads udstedt af p-selskabet og alligevel skal man ligge i krig med dem.

Det mig ubegribeligt at kommunen kan benytte sig af disse selskaber. (Alle er ens)

Er der regler, ja så skal de overholdes. Klart. Men det gælder da i lige så høj grad for p-selskaberne.

Og hvorfor i det hele taget bruge dem. Vi har i kommunen masser uden job. Tag dog nogle flygtninge, giv dem en løn og lad dem passe det job. Hvorfor ikke lade kommunen tjene penge på de ulovlige parkeringer og give nogle arbejdsløse et job?