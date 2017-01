Pædagogisk Analyse. Hvad med børnene?

Dette redskab er det nye sort, skal det forstås, om end man på grund af netop undertegnedes kritik har valgt at omdøbe det til BAL. For vi skal jo have vores egen model??

Beslutningen om at bruge Pædagogisk Analyse koster kommunen 13,4 mio. over fire år og reelt er det kurser til lærerne og pædagogerne OG ledere i at analysere læringsmiljøer. Det er præcis lige så abstrakt som det lyder. Det handler reelt om, at man skal lære at snakke med hinanden og kigge på børnene. Okay gør de ikke det nu?? Åbenbart ikke. De facto løser det ingen af de inklusionsproblemer som opleves alle steder hvor der mangler ressourcer til at løse konkrete situationer med for eksempel udfarende børn. Så med Pædagogisk Analyse holder man op med at se de enkelte og konkrete problemer, men sender i stedet lærere og pædagoger på kursus.

Undskyld men det er så hovedrystende dumt, at man fattes ord. Ingen tvivl om at inklusionen mange steder har slået fejl, men forsøge at løse det med et stort, forkromet og administrativt projekt med stor og fed streg under sidstnævnte, er helt i skoven. Selvfølgelig er administrationen glade, da dette åbenbart betyder, at de efterfølgende kan snakke med medarbejderne ude på institutionerne og skolerne, hvilket i sig selv er ret skræmmende.

Herfra skal der lyde en opfordring til S og V om at droppe dette administrative gøgl og derimod sende ressourcerne ud på stuerne og i klasserne hvor der er børn, lærere og pædagoger der har brug for dem.

Det er her behovet er, ikke for et kursus i at de voksne skal lære at kigge på børnene, for det kan de altså godt i forvejen, men nu har administrationen fået hvad de ønsker, men hvad med børnene? Svaret blafrer i vintervinden.