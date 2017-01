Skoleeleverne får bedre karakterer

Det går godt med at løfte karakterniveauet i Ballerup Kommune. Den seneste opgørelse viser, at gennemsnitskarakteren i kommunens grundskoler er steget 0,2 inden for det sidste år. Nu er karaktergennemsnittet i folkeskolen 7,0, hvilket gør Ballerup til den bedst placerede kommune blandt vestegnskommunerne. Faktisk har Ballerup haft den næststørste procentuelle stigning i antallet af elever der har fået karakteren 2 eller derover i dansk og matematik i landet, med en stigning på 7,8 procent. Kun overgået af Samsø med imponerende 22,7 procent.

Indsatsen virker

Med et karaktergennemsnit på 7 ligger Ballerup i midten på landsplan og det er rigtig godt, men ikke helt godt nok, mener formanden for Børne- og Skoleudvalget, Peter Als (A).

»Tallene er rigtig flotte og det viser, at den indsats vi gør med ledelse tæt på hverdagen og et kraftigt fokus på at løfte kvaliteten i undervisningen, virker. Vi har generelt et godt samarbejde med lærerne i Ballerup og det samarbejde har vi nydt godt af i de seneste år, hvor vi har gennemført en ny skolestruktur. Den ser vi resultatet af nu, det er jeg sikker på,« siger Peter Als.

Han understreger også, at der stadig er fokus på at løfte gennemsnittet endnu mere i Ballerup.

»Vi har meget høje ambitioner på alle elevers vegne. Vi vil have, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. Derfor sætter vi også massivt ind på området. Vi motiverer, men vi inddrager også forældrene ved fravær, så vi får nedbragt fraværet. Det handler også om at fastholde de unge i en uddannelse og det første skridt er, at de kommer ud af folkeskolen med et godt udgangspunkt,« siger Peter Als.

Godt med arbejdsro

Han pointerer samtidig, at det nu er vigtigt, at lærere og pædagoger får arbejdsro til at gennemføre skolestrukturen og gøre deres arbejde med at hæve gennemsnittet endnu mere.

»De har været en turbulent tid og der er sket mange omvæltninger. Så det er rigtig flot, at vi på så kort tid har fået løftet karaktergennemsnittet. Men nu skal lærere og pædagoger også have arbejdsro, så vi kan gøre endnu mere, for vi har som sagt høje ambitioner på alle unges vegne,« siger Peter Als.

Det højeste karaktergennemsnit i landet ligger på 8,6 og indehaves af eleverne i Hørsholm Kommune, efterfulgt af Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Furesø kommuner.

»Der er et stykke op til Hørsholm, det er klart. Det handler om forældrenes uddannelsesmæssige baggrund og der har de nordsjællandske kommuner et helt andet udgangspunkt. Men bare vent, vi skal nok komme efter det i Ballerup,« siger Peter Als.