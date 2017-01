Pengekassen bugner i Ballerup

Man hører mange historier om, at kommunerne fattes penge, der spares og skæres ned. Men faktisk er der nogen kommuner, som er ganske velpolstrede og som har rigtig mange penge på kistebunden. En af dem er Ballerup Kommune.

De seneste tal viser, at Ballerup Kommune har mere end 531 millioner kroner i såkaldt likviditet, altså i kassen. Det er mere end 11.400 kroner pr. borger, hvor gennemsnittet for kommunerne er 6909 kroner pr. indbygger. Dermed ligger Ballerup endog ganske lunt i svinget rent økonomisk.

Projekter på vej

Det er mange penge, og finansminister Kristian Jensen (V) har været ude i offentligheden og sige, at kommuner, der har så mange penge, burde sætte skatten ned. Men det kommer ikke til at ske i Ballerup, for der er faktisk adresse på rigtig mange af de mange millioner i kommunekassen.

»De mange penge er jo opsparede penge. Vi har for ikke så mange år siden ligget rigtig skidt med hensyn til økonomien, men nu har vi sparet op og dermed fået penge i kassen. Meningen med dem er jo ikke at puge dem sammen. Det er nemlig opsparede penge til en række store projekter. Banegårdspladsen, lygtepæle, ny institution i Skovlunde og meget andet. Faktisk er det sådan, at med udgangen af 2018 er der ’kun’ 100 millioner kroner tilbage i kassen. Så vi satser på byudvikling for de mange penge,« siger borgmester Jesper Würtzen.

Polstring nødvendig

Han lægger til gengæld vægt på, at der skal være mindst 2000 kroner pr. borger, altså omkring 100 millioner kroner i kassen hele tiden.

»Hvis man har under 2000 kroner pr. indbygger i kassen, så begynder finansministeriet at interessere sig for os. Så det skal vi have. Men alle de andre mange millioner, dem skal vi i de kommende år bruge på byudvikling, og som Ballerup Bladet også tidligere har beskrevet, så er der jo rigtig mange projekter i gang. Det skal vi bruge pengene på og ikke på at sænke skatten,« siger Jesper Würtzen, der samtidig påpeger, at der er i en kommunal økonomi er forskel på anlæg og driftudgifter. Det betyder, at borgerne godt kan opleve besparelser på drift af en række kommunale institutioner, samtidig med, at man hører om store opsparede formuer.

Skatteprocenten i Ballerup er for tiden 25,71 procent, hvor gennemsnittet i kommunerne er 24,91, hvilket altså er ganske tæt på hinanden.