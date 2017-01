Farverigt nytår på kinesisk

Den kinesiske artistgruppe ’The Hubei Art Troupe’ tryllebandt publikum, da det kinesiske nytår blev fejret fredag aften

600 borgere fra Ballerup, Frederikssund og Egedal fik en helt særlig oplevelse fredag aften. De var så heldige at have sikret sig billet til fejringen af kinesisk nytår i Smørum Kultur- og Idrætscenter.

Fra første parket kunne publikum i et væld af lys, farver og musik opleve den kinesiske artistgruppe ’The Hubei Art Troupe’, der har turneret verden rundt.

De gik på scenen i Smørum med et storslået danse- og teatershow, der vakte stor begejstring.

Fejringen af det kinesiske nytår var arrangeret af de tre kommuner i regi af Bycirklen for at markere samarbejdet med den kinesiske storby Wuxi, der snart har eksisteret i ti år.

Kinas ambassadør i Danmark, Mr. Liu Biwei, var også til stede ved fredagens arrangement.

Allerede fredag eftermiddag tog flere skoler fra Ballerup hul på det kinesiske nytår, da de var indbudt til at se det flotte show.

Det var 9.c og 9.a fra Hedegårdsskolen og 9.a fra Måløvhøj Skole, som fik mulighed for at få en snigpremiere på det spektakulære show og dermed også fik et indblik i, hvordan man også kan fejre nytåret.