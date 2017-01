Atletikken indtog arenaen

Ballerup AK har gennem en årrække gjort dette stævne til et tilløbsstykke for landets atletikklubber i øst for Storebælt.

Stævnet er for mange også årets første indendørsstævne inden deltagelse til stævner i atletikhallerne i Malmø og Skive. Der mangler generelt atletikhaller og derfor bruges Super Arenaen.

Ballerup Atletik Klub fik ti danske øst-mestre i alle aldersklasser fra U10 til U19. Særligt Ballerups piger var oppe på det øverste podietrin og i alt 31 gange var der Ballerup-atleter på præmieskamlen

I U19 (juniorklassen) var der favoritsejr til en af klubbens største talenter. Længdespringer Emil Ipsen åbnede sæsonen en med et spring lige under de syv meter (6.91m). Emil støttes af Team Ballerup og sigter i denne sæson på et spring over 7.40 meter, der er kravet til U20 EM i Italien.

I U17 pigeklassen blev Amalie Pfeiffer øst-dansk mester med et stød på 12.64 meter (3 kg). Det blev også til sejr i stangspring hvor 17-årige Ida L. Jespersen lagde yderlige 10 cm til sin personlige rekord. Ida sprang flotte 3.50 meter i superarenaen. Både Amalie og Ida støttes af Team Ballerup. Herudover var der sejr til Rebecca Nielsen i 1000 meter kapgang (5.23.13 minutter).

I U15 klassen var der sejr til endnu en af klubbens stangspringere. Klara Skriver Loessl blev klubbens tredje kvinde som kom over 3 meter i stangspring. Klara som også støttes af Team Ballerup vandt konkurrencen med 3 meter. Et kæmpe resultat kom også i U15 pigernes 800 meter løb. Ballerups 14-årige supertalent Majken Lützen tog spidsen fra start og løb i mål i meget flotte 2.18.52 minutter. Foreløbig er dette landets hurtigste indendørs 800 meter tid i år.

I U13 klassen var der også guld til Ballerup. Caroline Vammen vandt højdespringskonkurrencen med flotte 1.46 meter, en forbedring af hendes bedste notering med hele ni centimeter. Også guldmedalje til et helt nyt medlem i Ballerup Atletik Klub, da 13-årige Rasmus Hvorup Jensen blev øst-dansk mester i kuglestød med 10.64 meter (3kg). Og så har klubben også øst-Danmarks bedste 13-årige sprinterpige da Nanna Grubert vandt i 8.62 sekunder.

I de helt små årgange var der en guldmedalje til kun 10-årige Anne Toft Boesen da hun vandt 1000 meter løbet i 4.03.20 minutter.

Herudover var der mange flotte resultater til Ballerup AK ved weekendens stævne. Et nyt år et skudt i gang og det ser rigtigt godt ud for Ballerup Atletik Klub.