S vil garantere erhvervsudvikling

Modsat De Konservative tror vi på, at bymidteprojekterne vil styrke Ballerup Kommune som helhed og både fastholde og tiltrække virksomheder samt bidrage til en langsigtet og frugtbar investering, der vil gavne Ballerup Kommune på mange fronter.

Vi vil være ligeså fremsynede som tidligere politikere har været og bidraget til at Ballerup er blevet den store og anerkendte erhvervskommune med plads til både små, mellemstore og større virksomheder.

Vi har løbende dialog med vores erhvervsliv og det vil vi naturligvis fortsætte med for at skabe de bedste forudsætninger hvor muligt.

P-vagterne skal udfylde deres pligter uden at chikanere og vores erhvervsdrivende skal leve op til de pågældende regler, der nu er. Baggrunden for at iværksætte p-vagter er netop for at sikre bedre forhold til både de erhvervsdrivende og vores handlende borgere da tidligere undersøgelser (og klager) viste, at p-pladserne blev primært brugt af pendlere, der parkerede bilen inden de tog toget.

Jeg er helt enig i, at vi skal fortsætte vores konstruktive dialog med fokus på konkrete løsninger til gavn for alle – både erhvervsliv, borgere og kommune.