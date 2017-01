Kunst er godt, men al kunst er ikke lige god

Et knojern i rustfrit stål, placeret ved indgangen til et boligområde, som har været præget af konflikter og bander. Kunstneren Hornsleth siger selv, at ’værket viser et ødelagt knojern’, men her omtaler han selv et væsentligt problemved værket: Det er ikke ødelagt, og det opfattes ikke som ødelagt. De små snipper, der gør hullerne til hjerter er monteret inden i knojernet, som er intakt. Den tunge symbolik bliver, at ’kærligheden er spærret inde i Baldersbo?’

Et værk er simpelthen ikke god kunst bare fordi det skaber debat. Man må gerne gå efter høj kvalitet. Hornsleths kunsteriske projekt er berømmelse, og han bruger Ballerup på Vestegnen til at opnå medieopmærksomhed til hans eget projekt. Ærgerligt, at Baldersbo og Kulturudvalget i kommunen gik på limpinden.