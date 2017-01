Om tålmodighed og fugle

Og dog. Ballerup Kommune har omsider fået taget sig sammen til at etablere en om noget ret beskeden grussti ved Marbækbanen, så man nu i det mindste kan komme tørskoet rundt om Svanesøen uden at hænge fast i mudderet. Nu mangler så bare etableringen af resten af området, der ser lige så trist ud som denne vinterens anden måned. Men man har vel lov til at glæde sig lidt på forhånd.

En borger skrev om det snavsede vand i den nyetablerede å, der rinder ud i Svanesøen. Her må jeg give vedkommende ret. Helt klart er det ikke. Men der er fisk i. Og det ved både isfuglen, som jeg tidligere har skrevet om, og også fiskehejren.

Til de ornitologinteresserede kan jeg oplyse, at isfuglen igen har ladet sig spotte. Denne gang ved Harrestrups å underløb ved Harrestrupvej, og ved Gud ikke også i samme å, der går under motorvejen ved den nye vold og ad åens videre forløb mod vest mod kælkebakken ved Magleparken.

Jo, der kan godt ske lidt på sådan en trist og grå januardag. Snavset vand eller ikke. Man skal bare have lidt tålmodighed, hvis man vil se fuglen med egne øjne; og så lidt kilometer i benene.