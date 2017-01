Svar om p-vagter

Siden sommeren 2015 har Ballerup Kommune haft vores egne parkeringsvagter, som holder øje på de kommunale arealer. De parkeringsafgifter, som du og din overbo har fået, er alle udstedt af et privat parkeringskorps, ansat af din boligforening. De private parkeringskorps kontrollerer kun på privat grund og har intet med kommunens parkeringskorps at gøre. Vores parkeringsvagter forholder sig til færdselsloven, som de naturligvis godt inde i. Og ofte tager vores parkeringsvagter hellere en dialog med de borgere og virksomhedsdrivende, der hører til, hvor der parkeres ulovligt frem for at udstede parkeringsafgifter. Dette mener vi er en god og ordentlig måde at behandle vores borgere, virksomhedsdrivende og besøgende på.

Rent økonomisk har vores parkeringsvagter intet incitament til at gå ud og udskrive ekstraordinært mange parkeringsafgifter. Af de 510 kr. en parkeringsafgift lyder på (et beløb der i øvrigt er vedtaget i Folketinget), skal Staten have 50 %. Af det resterende beløb har vi omkostninger til aflønning, materiel mv., så Ballerup Kommune endeligt har en indtægt på 8 kr. pr. afgift. Da vi har en del administration forbundet med vores parkeringsordning, er ordningen i bedste fald omkostningsneutral, men i realiteten er den en mindre udgift for os.

Årsagen til at vi har indført kommunal parkeringskontrol i Ballerup Kommune er ikke at tjene penge på det, men for at afhjælpe en stigende udfordring med uhensigtsmæssige og ulovlige parkeringer, som flere steder udgør en gene for færdslen og en fare for trafiksikkerheden.