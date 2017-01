Erhvervslivet lyttede og lærte

Hvordan bryder man barrierer og kommer igennem til noget nyt. Det var det overordnede tema på årets erhvervsnytårskur, som Ballerup Kommune igen afholdt fredag eftermiddag.

Sædvanen tro var rigtig mange af de lokale erhvervsfolk mødt frem i Atriet på rådhuset for at få inspiration og møde hinanden.

Dagen blev indledt af borgmester Jesper Würtzen (A) som fortalte om, hvad der rører sig på erhvervsområdet i Ballerup netop nu. Derefter fremlagde formanden for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, Musa Kekec (A), udvalgets visioner for 2017, hvorefter erhvervschef Jette Rau gik på scenen for at fortælle om Ballerups arbejde med iværksætteri.

Derefter var det beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V), som gav sine bud på, hvordan regeringen bryder barrierer i forhold til at tiltrække iværksættere til Greater Copenhagen-området, som det hedder på nudansk.

Ud i rummet

Der blev lyttet, spist og klappet mens talerne dynamisk gav deres bud på dagens tema.

Efter en pause var det Michael Juhler-Nøttrup, Head of Innovation hos Tryg, der fortalte om den nye afdeling, hvor en række iværksætter-virksomheder er flyttet ind på ’The Camp’. Det kaldte på en opfølgning hvorefter Karsten W. Kjær, administrerende direktør i Wuxus fortalte om, hvad de har fået ud af at flytte ind i ’The Camp’.

Til sidst kom en ægte forsker på scenen, da Michael Linden-Vørnle, astrofysiker på DTU’s rumforskningsafdeling fortalte om, at man i universet bryder barrierer hele tiden.

Efter at have sat tingene i astronomisk perspektiv var dagens officielle program slut og der kunne netværkes og hygges efter endnu en vellykket nytårskur for Ballerups erhvervsliv.