Populært skoletilbud fortsætter

NEXT Ballerup har i samarbejde med Ballerup Kommune udviklet 10. klasses tilbuddet Talent:10. Det har været en stor succes, siden det gik i luften for to år siden, og torsdag fornyede parterne kontrakten. Dermed er vejen banet for, at det frem til 2019 er muligt at tage en 10. klasses uddannelse hos NEXT Ballerup.

Borgmester Jesper Würtzen er glad for forlængelsen af kontrakten med NEXT.

»Med Talent 10 er det lykkes os at skabe et attraktivt tilbud til vores unge. Uddannelsen oplever stor søgning, og efter første år gik 35 procent af eleverne videre på en erhvervsuddannelse. Det er rigtig flot, og det er en udvikling, vi ønsker fortsætter,« siger Jesper Würtzen.

Sikrer god overgang

Ballerup Kommune ønsker, at 10. klasse skal være begyndelsen på en ungdomsuddannelse.

Derfor er Talent:10 placeret på en ungdomsuddannelse, hvor der er et ungdomsliv med et undervisningsmiljø for unge under uddannelse. NEXT Ballerup omfatter nemlig både erhvervsuddannelsen EUD, EUX og handelsgymnasiet HHX.

Direktør Mille Østerlund ser frem til fortsat at stå i spidsen for kommunens 10. klasses tilbud.

»Jeg er rigtig glad for, at vi har fornyet samarbejdsaftalen. Vi har en fælles vigtig opgave med at sikre bedre overgang til ungdomsuddannelserne. Et stærkt samarbejde om et nytænkende 10. klassestilbud, der løfter og motiverer de unge, er et godt udgangspunkt,” siger Mille Østerlund.

Ifølge Mille Østerlund er der mange fordele for de unge ved at vælge Talent:10. »I løbet af det 10. skoleår får vi på Talent:10 præsenteret de unge for hele den brede palette af ungdomsuddannelser, de skal vælge i mellem bagefter. Det ruster dem til bedre og mere afklarede valg,« siger Mille Østerlund.