Bjørn Nørgaard besøger Måløv

Bjørn Nørgaard, der i sin tid blev landskendt for en hesteslagtning, der udtrykte hans protest mod Vietnamkrigen, har igennem årene beriget landet med mange kunstværker i en række kirker og andre steder rundt om i landet. Det kendteste Bjørn Nørgaard kunstværk er vel nok de 17 gobeliner, der skildrer Danmarks historie og hænger på Christiansborg.

Kirsten Diemer fra Måløvs menighedsråd glæder sig over besøget af den kendte kunstner og hun fortæller, at der denne aften vil blive lejlighed til at høre mere om byens lokale kunstværk – Nåleøjet – lavet af netop Bjørn Nørgaard. Skulpturen er skabt i bronze, granit og stål. I alt 24 figurer – 12 engle i stål og 12 bæster i bronze er anbragt på hver sin side af skulpturen og er et spændende blikfang på Søndergård Torv.

Bjørn Nørgaard har selv sagt om ’Nåleøjet:

»Igennem livet møder vi både engle og bæster, i os selv og udenfor os selv, hvor moderne og oplyste vi end er. Skulpturen »Nåleøjet« giver i form og materiale et mangetydigt billede på disse tusinder af valg, som den enkelte træffer hver eneste dag, hver time, hvert minut«.

Nu kan man selv få et indblik i de tanker, som Bjørn Nørgaard gør sig om sin kunst og sin samtid.