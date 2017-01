Pengeregn over Triton

Støtten gives først og fremmest til de eliteidrætter, som indgår i Ballerup Kommunes Elitekommunesamarbejde med Team Danmark og de respektive specialforbund.

Triton fik tildelt 115.000 kr. i støtte til et specifik eliteprojekt. Et projekt som vil have sit omdrejningspunkt omkring de forpligtelser og målsætninger, der vil ligge i en kommende nye Partnerskabsaftale med Dansk Svømmeunion i forhold til at understøtte klubbens elitære satsning, målsætning og udvikling med fokus på at skabe et High Performance træningsmiljø for Tritons bedste elitesvømmere.

Projektets indsatsområder skal endvidere understøttes af den Service-model for Ekspertbistand, som Elitekommunen har udviklet for den nye Elitekommune-aftaleperiode for 2017-2020, og hvor Triton fortsat indgår som satsningsidrætsgren.